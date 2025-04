Пропустили Dogecoin? Yeti Ouro відкриває нові двері з GameFi

Інвестори, які не встигли заробити на Dogecoin, звертають увагу на Yeti Ouro (YETIO) — монету-мем, яка дає шанс розбагатіти. Yeti Ouro відкриває нові двері і стає ключовим конкурентом у секторі GameFi.

Прогноз ціни Dogecoin: Мем-монета, яка змінила уявлення про криптовалюту

Dogecoin з'явився у 2013 році як безтурботна криптовалюта, натхненна популярним мемом Шиба Іну. Біллі Маркус та Джексон Палмер створили її, щоб зробити криптопростір веселішим. На відміну від біткоїна, Dogecoin не має обмежень на пропозицію, щохвилини видобувається 10 000 нових монет.

Завдяки сильній спільноті та підтримці знаменитостей, монета-мем стала популярною. Черговий поштовх відбувся після того, як твіти Ілона Маска призвели до того, що ціна Dogecoin злетіла до історичного максимуму в $0,7376 у травні 2021 року. Однак в останні роки попит на токен коливався через його обмежену корисність.

На даний момент ціна Dogecoin торгується на рівні $0,1719 з ринковою капіталізацією та обсягом торгів у $25 млрд та $1 млрд відповідно.

Yeti Ouro: Найновіший претендент на GameFi

Yeti Ouro (YETIO) створює хвилі в секторі GameFi, поєднуючи світ ігор з технологією блокчейн. Yeti Go — це динамічна гоночна гра, розроблена на Unreal Engine 5, який є флагманським продуктом проекту. Гра натхненна ААА-тайтлами у своїй візуалізації та механіці, що робить її справді унікальною у своєму роді. Проект об'єднує зоряну команду, включаючи відому студію ігрових активів, відому за створення таких культових ігор, як Call of Duty, Spider-Man, The Witcher та Dead Space. Щоб відповідати візуальній потужності, над звуком працюють відомі інженери, які працювали з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, Vybz Kartel та Kabaka Pyramid.

Нижче — перший погляд на головного героя гри, а також ексклюзивне прев'ю її візуально захоплюючого всесвіту.

Yeti Ouro вирізняється багаторівневим підходом до ігрового процесу та токеноміки. Гра розроблена з використанням високоякісної графіки, а звуковий супровід створений володарями Греммі, щоб посилити занурення гравців у світ. Ця гра також гарантує, що гравці будуть винагороджені токенами YETIO в грі, що додає реальних стимулів до гри.

Yeti Ouro має невід'ємну корисність у порівнянні з Dogecoin, оскільки вона працює за моделлю «грай і заробляй» (Play-to-Earn, P2E). Челенджі, перегони та турніри є джерелами заробітку токенів. Це відрізняє Yeti Ouro від Dogecoin, який покладається на спекулятивну торгівлю та ажіотаж у соціальних мережах.

Yeti Ouro створений з обмеженою пропозицією в 1 мільярд токенів з механізмом дефляційного спалювання, який забезпечує довгострокове утримання вартості. Таким чином, YETIO є сильним конкурентом в секторі GameFi завдяки інноваційному поєднанню ігрової та блокчейн-технологій.

Зростання токенів Yeti Ouro та ефективність передпродажної підготовки

Попередній продаж Yeti Ouro пройшов успішно, було продано понад 211 мільйонів токенів. Проект зібрав близько $3,18 млн, а зростаючий попит підштовхнув ціну до $0,024 за токен. Перші учасники забезпечили собі 100% повернення коштів ще до виходу на біржу.

Крім того, на поточному 3 етапі попереднього продажу передбачено 10% бонус на покупку. Додаткові 5% заохочення отримують інвестори, які вклали понад $500. Завдяки такій структурі ціноутворення на етапі попереднього продажу є послідовним на всіх етапах, щоб довести справедливий розподіл.

Інвестувати в YETIO легко. Інвесторам знадобиться відповідний гаманець Defi Wallet у відповідній мережі, яка може включати Metamask, Trust Wallet,Coinbase тощо, розмістити замовлення на офіційному сайті Yeti Ouro на необхідну кількість токенів YETIO і завершити транзакцію в один клік.

Чому Yeti Ouro є головним конкурентом в GameFi?

З огляду на токеноміку Yeti Ouro і його якості як функціональної ігрової утиліти, він має всі шанси стати сильним GameFi проектом. На відміну від Dogecoin, який залежить від соціального ажіотажу, YETIO включає в себе реальні практичні кейси завдяки своїй ігровій функції P2E. Перегони, бонуси та змагання приносять гравцям токени YETIO.

Мем-монета з утилітою також додає безпеки та прозорості. SOLIDProof провела аудит смарт-контрактів Yeti Ouro, щоб гарантувати безпеку учасників. Це перспективний проект у сфері блокчейн-ігор завдяки механіці GameFi, структурованій моделі токенів і безперервному розвитку.

Фінальна думка

Yeti Ouro надає унікальну можливість для інвесторів і геймерів завдяки своєму унікальному підходу до поєднання ігор з блокчейном. З ростом сектора GameFi, YETIO може стати перспективною альтернативою для людей, які не брали участь в успіху Dogecoin.

Приєднуйтесь до спільноти Yeti Ouro

