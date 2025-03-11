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11 березня 2025, 10:01

Кібератака на соцмережу Х: Маск каже, що нібито причетні українські IP-адреси

До кібератаки на соцмережу Х (Twitter) нібито причетні українські IP-адреси. Систему Х намагалися вивести з ладу. Про це заявив власник компанії Х Ілон Маск.

До кібератаки на соцмережу Х (Twitter) нібито причетні українські IP-адреси.
Фото: getty images

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Що відомо

«Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масовану кібератаку з метою вивести з ладу систему X з IP-адрес, розташованих в Україні», — розповів він.

Пізніше, відповідальність за кібератаку на соцмережу X уже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке неодноразово атакувало сайти й організації у США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.

Нагадаємо

10 березня користувачі по всьому світу скаржилися на збій у роботі соцмережі X.

Після цього Маск написав про масштабну кібератаку, під час якої було задіяно безліч ресурсів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Я_ __
Я_ __
11 березня 2025, 10:17
#
«„Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масовану кібератаку з метою вивести з ладу систему X з IP-адрес, розташованих в Україні“, — розповів він.»

1) Ну, в наш час існують сервіси впн і ти фізично сидячи десь в Японії, можеш мати ip адресу Франції.

2) Плюс, врешті решт, окуповані Луганськ, Донецьк, Крим, Запоріжжя та Херсон — це теж все Україна і люди там теж мають українські ip-адреси :)
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 березня 2025, 10:33
#
Навіть Grok каже, що це зробило угрупування DarkStorm пов’язане з расією і палестиною!
+
0
bonv
bonv
11 березня 2025, 10:53
#
Маск сам собі ворог…
+
+45
3212242
3212242
11 березня 2025, 11:08
#
Цифрова візитка Яроша?
+
0
vPrirech
vPrirech
11 березня 2025, 11:38
#
Цифрова візитка Яроша підписана ключом виданим «Дія».
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