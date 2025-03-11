До кібератаки на соцмережу Х (Twitter) нібито причетні українські IP-адреси. Систему Х намагалися вивести з ладу. Про це заявив власник компанії Х Ілон Маск.
Кібератака на соцмережу Х: Маск каже, що нібито причетні українські IP-адреси
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Що відомо
«Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масовану кібератаку з метою вивести з ладу систему X з IP-адрес, розташованих в Україні», — розповів він.
Пізніше, відповідальність за кібератаку на соцмережу X уже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке неодноразово атакувало сайти й організації у США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.
Нагадаємо
10 березня користувачі по всьому світу скаржилися на збій у роботі соцмережі X.
Після цього Маск написав про масштабну кібератаку, під час якої було задіяно безліч ресурсів.
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Коментарі - 5
1) Ну, в наш час існують сервіси впн і ти фізично сидячи десь в Японії, можеш мати ip адресу Франції.
2) Плюс, врешті решт, окуповані Луганськ, Донецьк, Крим, Запоріжжя та Херсон — це теж все Україна і люди там теж мають українські ip-адреси :)