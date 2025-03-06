За донат: як зміниться сплата податків для благодійників та одержувачів допомоги

Верховна Рада змінила порядок сплати податків із коштів, що спрямовуються на благодійність. Ініціатори документа кажуть, що новий порядок стимулюватиме громадян та бізнес активніше донатити. Чи так це — розбирався «Мінфін».

Україна входить до топ-5 країн, за кількістю громадян, які займаються благодійністю. Про це свідчить свіже глобальне опитування про благодійність, волонтерство та допомогу тим, хто її потребує, від Gallup. Згідно з опитуванням, 65% українських респондентів повідомили, що займаються такою діяльністю, що поставило Україну на 4 місце у рейтингу.

Підтримати жертводавців депутати вирішили податковими стимулами. Як зазначив голова профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідний закон відкриває нові можливості для розвитку благодійної діяльності у країні. Тобто, за ідеєю, і люди, і бізнес тепер почнуть донатити ще більше.

Що зміниться для бізнесу та волонтерів

Законопроєкт № 1238-д, яким встановлюються нові правила сплати податків для благодійників, наразі перебуває на підписі у Президента. Йдеться про досить великі суми. Наприклад, лише 50 найбільших компаній країни на допомогу армії та постраждалим від російського вторгнення громадянам спрямували близько 60 млрд грн.

Але нинішні податкові правила дуже обмежують можливості бізнесу збільшувати пожертвування. Наразі без сплати податків з цією метою можна спрямовувати лише 4% від прибутку підприємства. Законопроєкт збільшує цю частину до 8%. При цьому не сплачувати податок на прибуток із сум, що перераховуються на благодійність, компанії зможуть лише в тому випадку, якщо одержувачами виступають благодійні організації, внесені до спеціального реєстру.

«Простіше кажучи, тепер юрособи матимуть змогу надавати допомогу благодійним організаціям у розмірі 8% свого прибутку за минулий рік без негативних податкових наслідків для свого бізнесу. Таке правило діятиме до кінця календарного року, в якому скасують військовий стан», — пояснив «Мінфіну» керівник практики податкового права ПФ «Ілляшев та партнери» Іван Маринюк.

«Багато компаній в Україні зареєстровані платниками податку на прибуток. Під час його сплати вони використовують спеціальні коригування. За загальним правилом, такий бізнес може передавати на безоплатній основі свої гроші та інші активи неприбутковим організаціям, у тому числі благодійним фондам, тобто займатися благодійністю.

Така передача визнається витратами бізнесу, за рахунок яких він має право зменшувати податок на прибуток. Але щоб уникнути зловживань, законодавством обмежена можливість визнання таких витрат у межах певного ліміту. Все, що вище, — не визнається витратами.

Донедавна такий ліміт становив 4%, у новому законі його підвищили до 8%. Але таке збільшення буде доступне лише бізнесу, який понад 4% із цих 8% передав благодійним фондам", — каже керівний юрист практики податково-транзакційного та міжнародного оподаткування юридичної компанії Arzigner Денис Єрсой.

Водночас певні обмеження все ж таки залишилися.

«Якщо платник податку на прибуток минулого року отримав збитки, ліміт на благодійні витрати буде нульовим. Винятки — щодо надання допомоги армії (ЗСУ, Нацгвардії та інших військових підрозділів) — вона враховуватиметься у витратах без обмежень», — додав голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Є ще одне важливе нововведення. «Це стосується волонтерів, які збирають донати. У законі прописано, що такі кошти не оподатковуватимуться. Це великий плюс, оскільки фактично виводить волонтерів із-під ризиків роками позиватися щодо податків за зібрані на благодійність кошти», — уточнює Ростислав Кравець, старший партнер ЮФ «Кравець і Партнери».

Для одержувачів допомоги

Також, за словами Забловського, новий закон зрівняв підходи до оподаткування благодійної допомоги у грошовій та не грошовій (товарами та послугами) формах.

Ця зміна прописана для отримувачів благодійної допомоги.

За словами Дениса Єрсоя, за чинними правилами не потрібно сплачувати податок із допомоги, наданої в грошовій формі благодійними організаціями, Товариством Червоного Хреста, а також за рахунок державного та місцевих бюджетів на користь громадян, які постраждали від збройної агресії рф. Новим законом уточнено, що не повинна оподатковуватись також благодійна допомога, надана громадянам у не грошовій формі, та спрямована на відновлення втраченого житла, вирішення житлових, соціальних та побутових проблем.

«Наприклад, якщо цивільні особи, які постраждали від ракетного удару чи атаки дронів, отримали допомогу від громадських організацій чи благодійних фондів, то грошова допомога не оподатковується, відповідно до чинного законодавства. Раніше будь-яка допомога у натуральній формі, скажімо, забезпечення фанерою для тимчасового закриття вікон, оподатковувалася», — пояснила суть новації депутатка Галина Васильченко.

Таким чином, отримані пересічними українцями від благодійників будматеріали або, наприклад, нові квартири (а така практика теж існує) вже не вважатимуться доходом, відповідно, з їхньої вартості не потрібно буде віддавати до скарбниці 18% ПДФО.

При цьому певна недомовленість щодо цієї частини все ж таки залишилася. «Закон не уточнює, чи має оподатковуватись така благодійна допомога, надана до набуття ним чинності», — зазначив Денис Єрсой.

Більше донатів чи податкова оптимізація

Чи почне український бізнес справді донатити ще більше після набуття чинності нових податкових правил?

Голова концерну «Ярослав» Олександр Барсук каже, що прописані в законі нововведення — «це загалом непогано». І багатьох вони дійсно простимулюють допомагати ще більше.

«Можна за рахунок них заощаджувати на податках, особливо на товарному еквіваленті. Благодійність стає цікавішою в рази. Але, з іншого боку, втратить бюджет щодо недоотриманих податкових відрахувань. Не зовсім зрозуміло, навіщо це робиться, особливо за умов війни. Можливо, для великих прозорих підприємств, зокрема, іноземних, яким нововведення дозволять легально „оптимізувати“ податки», — каже Барсук.

Ростислав Кравець також говорить про те, що нові податкові пільги можуть стати «схемою».

"У частини великих компаній є свої благодійні фонди. Тобто, проганяючи через них кошти, вони зможуть вдвічі збільшити економію на податках. Тим паче, що в законі не прописано, як контролюватимуть витрати цих благодійних внесків і припинятимуть зловживання.

Також не надано економічних розрахунків — скільки втратить бюджет. Щодо волонтерів, то теж залишаються питання. Наприклад, не прописано ані спеціального статусу для рахунків, куди збирають донати, ані спеціального режиму витрачання цих коштів. Для несумлінних людей такі послаблення можуть стати можливістю ухилення від сплати ПДФО", — додав юрист.

Втім, певний контроль, звісно ж, буде.

«У новому законі зазначено, що у разі надання допомоги громадянам податковий агент (компанія — ред.) має відображати вартість такої допомоги у податковій звітності та надсилати її до податкової служби. Не виключено, що Міністерство фінансів таким чином хоче відслідковувати, які суми не обкладаються податком, та оцінювати потенційні „втрати“ бюджету», — каже Денис Єрсой.

Але як надалі контролюючі органи можуть використовувати таку інформацію, і чи не піде вона на шкоду бізнесу, поки що незрозуміло.