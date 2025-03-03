Попри обстріли та дефіцит кадрів бізнес підвищив оцінки результатів своєї діяльності

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 березня 2025, 17:02

Попри обстріли та дефіцит кадрів бізнес підвищив оцінки результатів своєї діяльності

Бізнес у лютому поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими, нижче нейтрального рівня. Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця

Бізнес у лютому поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими, нижче нейтрального рівня.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Водночас стримуючими чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.

Як змінився індекс

У лютому 2025 року ІОДА становив 46.9 порівняно з 41.0 у січні 2025 року та 47.5 у лютому 2024 року.

Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощенню виробництва: секторальний індекс у лютому перетнув нейтральний рівень і становив 50.2 (у січні 2025 року — 42.0, у лютому 2024 року — 48.3).

Підприємства торгівлі суттєво поліпшили оцінки щодо своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у лютому становив 49.2 (у січні 2025 року — 40.0, у лютому 2024 року — 50.1).

Підприємства будівництва суттєво пом’якшили, але зберегли стримані оцінки щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили: секторальний індекс у лютому становив 44.7 порівняно з 37.2 у січні 2025 року та 43.7 у лютому 2024 року.

Підприємства сфери послуг дещо поліпшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період: секторальний індекс становив 42.2 у лютому (у січні 2025 року — 41.1, у лютому 2024 року — 45.3).

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, очікували на помірніше підвищення цін / тарифів на власну продукцію / послуги на тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася. Респонденти більшості опитаних секторів очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу, лише представники сфери послуг були налаштовані на їх незначне прискорення.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
3 березня 2025, 17:51
#
Немає ніякого дефіциту кадрів, я не розумію чому постійно про це говорять, але є дефіцит на рабів готових працювати «за трьох» і за їду.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами