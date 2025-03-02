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2 березня 2025, 16:30

Citi у квітні 2024 року помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трлн

Американська Citigroup Inc. у квітні минулого року помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трлн замість $280, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Американська Citigroup Inc. у квітні минулого року помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трлн замість $280, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПомилка банкуПомилка у внутрішньобанківській операції пропущена як відповідальна за платежі, так і перевіряльник, і платіж був схвалений до обробки на початку наступного робочого дня.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Помилка банку

Помилка у внутрішньобанківській операції пропущена як відповідальна за платежі, так і перевіряльник, і платіж був схвалений до обробки на початку наступного робочого дня.

Проблему із залишком коштів на рахунку виявив третій співробітник через 90 хвилин після платежу. Через кілька годин операцію анулювали, ніякі кошти з банку не зникли.

Citi повідомив про інцидент у Федеральну резервну систему (ФРС) та Управління контролера грошового обігу США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

У банку сказали, що «за рахунок контрольних заходів виявлення помилку введення між двома рахунками бухгалтерського обліку Citi було швидко виявлено, і ми сторнували запис», а завдяки цим механізмам «ніякі кошти не залишили б банк».

«Інцидент не спричинив жодних наслідків ні для банку, ні для клієнта, але наголошує на наших постійних зусиллях щодо подальшої автоматизації контролю та ліквідації ручних процесів», — зазначили в Citi.

Минулого року в Citi було зафіксовано десять випадків, коли банк обробляв помилковий платіж на суму від $1 млрд, але в результаті повертав кошти, йдеться у внутрішньому звіті банку, з яким ознайомилася FT. 2023 року таких випадків було 13. Повідомляти про них регуляторам не потрібно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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