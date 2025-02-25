Польща надасть Україні додаткові термінали Starlink

Уряд Польщі не лише забезпечує половину всіх терміналів супутникового зв’язку Starlink, які діють в Україні, але й планує суттєво збільшити їх кількість — ще 5 000 пристроїв уже замовлено. Про це пише Puls Biznesu з посиланням на польського міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, передає liga.net.

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На кінець 2024 року Польща надала Україні 24 400 терміналів Starlink, які виробляє компанія SpaceX Ілона Маска. Гавковський розповів, що у листопаді було замовлено нову партію, яка поступово надходить в Україну.

Де-юре Польща не дарує ці термінали Україні, а позичає, хоча, найімовірніше, вони ніколи не будуть повернуті. Така форма була обрана, щоб уникнути зайвих ускладнень, включно з податковими. Термінали Starlink забезпечують критично важливий зв'язок для української армії на фронті.

Не всі термінали активні постійно, їх кількість із часом змінюється — вони вмикаються та відключаються за рішенням української сторони. Крім того, близько 300 терміналів було знищено під час бойових дій.

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Польська підтримка має дуже важливе значення — до цього часу пристрої, надані Польщею, становили половину всіх Starlink, що працюють в Україні.

«Польща протягом багатьох місяців постачає інтернет українському суспільству та українській армії. Завдяки Starlink виконуються завдання, що дозволяють утримувати фронт», — сказав Гавковський.

У 2024 році витрати Польщі на обслуговування терміналів і закупівлю нових становили 120,66 млн злотих (понад 1,2 млрд грн). Очікувана вартість обслуговування у 2025 році — 186,8 млн злотих (майже 2 млрд грн).