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23 лютого 2025, 9:32

Маск спростував інформацію про те, що США шантажували Україну відключенням Starlink

Засновник компанії SpaceX, яка виробляє термінали Starlink, Ілон Маск завив, що інформація про можливе відключення України від супутникової системи Starlink є неправдивою. Про це він повідомив у соцмережі X.

Засновник компанії SpaceX, яка виробляє термінали Starlink, Ілон Маск завив, що інформація про можливе відключення України від супутникової системи Starlink є неправдивою.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються в цьому лише AP (Associated Propaganda) серед традиційних брехливих ЗМІ», — написав він.

Так американський мільярдер відреагував на публікацію агентства Reuters, яке написало, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої системи Starlink, щоб примусити Київ до підписання угоди про корисні копалини.

Альтернатива Starlink

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на тлі новин про ймовірність відключення Starlink заявив, що Україна має альтернативу американській супутниковій системі.

«Через новини про Starlink точно не треба казати „пропало все“. По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Польща оплатила послуги Starlink для України

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща вже оплатила послуги супутникового зв'язку Starlink для України, і тому підстав для її відключення немає.

«Ми платимо і будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Я не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати діловий контракт на надання комерційних послуг, стороною якого є Польща», — написав він у X.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
23 лютого 2025, 10:11
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Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины, поэтому оснований для ее отключения нет.

Трамп может позволить себе любой каприз…
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+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 лютого 2025, 10:15
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Американська адвокатура трампа напевне скоро богом назве. Бо він їх забезпечів роботою на десятирічча наперед
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+15
Tido oss
Tido oss
23 лютого 2025, 10:57
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Ну так воно так и е Трамп наш призидент)
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