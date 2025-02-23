У застосунку «Резерв+» стався збій

У мобільному застосунку «Резерв+» спостерігається нестабільний доступ до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів у «Резерв+», повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Зазначається, що усі раніше видані документи залишаються дійсними. При цьому українцям порекомендвали зберегти PDF-версію електронного військового квитка на смартфоні.

«Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через мобільний застосунок «Резерв+» з моменту запуску сервісу рекрутингу в ньому.