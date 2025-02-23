У мобільному застосунку «Резерв+» спостерігається нестабільний доступ до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів у «Резерв+», повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
У застосунку «Резерв+» стався збій
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що усі раніше видані документи залишаються дійсними. При цьому українцям порекомендвали зберегти PDF-версію електронного військового квитка на смартфоні.
«Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через мобільний застосунок «Резерв+» з моменту запуску сервісу рекрутингу в ньому.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1