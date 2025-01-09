Більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через мобільний застосунок «Резерв+» з моменту запуску сервісу рекрутингу в ньому. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
9 січня 2025, 18:02
Понад 36 тисяч українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через «Резерв+»
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Популярні напрямки
Найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:
- штаб;
- транспорт;
- БПЛА;
- піхота;
- розвідка.
Якщо говорити про посади, то найбільш затребувані:
- водій;
- оператор БПЛА різних типів;
- механік-слюсар;
- розвідник;
- діловод.
«Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в „Резерв+“ став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську», — зазначила Черногоренко.
Підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали:
- 12-та бригада НГУ «Азов»;
- 14-й окремий полк БпАК;
- 13-та бригада оперативного призначення «Хартія» ;
- Сили логістики;
- Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що сервіс рекрутингу став доступний у застосунку «Резерв+» у жовтні минулого року.
У листопаді у «Резерв+» стала доступною послуга відстрочки від мобілізації.
Джерело: Мінфін
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