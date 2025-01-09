Понад 36 тисяч українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через «Резерв+»

Більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через мобільний застосунок «Резерв+» з моменту запуску сервісу рекрутингу в ньому. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Популярні напрямки

Найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:

штаб;

транспорт;

БПЛА;

піхота;

розвідка.

Якщо говорити про посади, то найбільш затребувані:

водій;

оператор БПЛА різних типів;

механік-слюсар;

розвідник;

діловод.

«Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в „Резерв+“ став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську», — зазначила Черногоренко.

Підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали:

12-та бригада НГУ «Азов»;

14-й окремий полк БпАК;

13-та бригада оперативного призначення «Хартія» ;

Сили логістики;

Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що сервіс рекрутингу став доступний у застосунку «Резерв+» у жовтні минулого року.

У листопаді у «Резерв+» стала доступною послуга відстрочки від мобілізації.