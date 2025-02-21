Україна посіла четверте місце в Європі за рівнем підтримки стартапів

Україна — четверта в Європі за рівнем підтримки стартапів. Про це йдеться у звіті European Startup Nations Alliance за 2024 рік, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Даний рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.

«Україна доєдналася до ініціативи ESNA в листопаді 2024 року — і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%», — йдеться у повідомленні.

Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:

Швидкість створення бізнесу онлайн.

Доступ до фінансування. Український фонд стартапів визнали зразком ефективної політики підтримки стартапів. Фонд уже видав 570 грантів на суму 423 млн грн для запуску проривних технологічних компаній та розвитку українських інновацій.

Доступність цифрових держпослуг.

Опціони та сприятливі податки — в Україні діє правовий та податковий простір для технологічних компаній «Дія.City». Серед багатьох переваг резидентам доступні інструменти для залучення інвестицій.