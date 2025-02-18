Meta прокладе найдовший у світі підводний інтернет-кабель для розвитку ШІ (карта)

Компанія Meta оголосила про запуск телекомунікаційного проєкту Waterworth — найдовшого у світі підводного інтернет-кабелю, який охопить понад 50 000 км, що перевищує довжину екватора Землі (близько 40 075 км), та з'єднає п’ять континентів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Проєкт забезпечить високошвидкісний зв’язок між США, Індією, Бразилією, Південною Африкою та іншими ключовими регіонами.

Зазначається, що проєкт Waterworth буде багатомільярдною багаторічною інвестицією для посилення масштабу та надійності світових цифрових магістралей шляхом відкриття трьох нових океанських коридорів із високошвидкісним підключенням, необхідним для впровадження інновацій штучного інтелекту (ШІ) по всьому світу.

Кабель міститиме 24 оптоволоконні пари у порівнянні зі стандартними 8−16 парами волокон інших нових систем, що забезпечить надвисоку пропускну здатність для обробки даних і розвитку ШІ.

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Meta також впроваджує передові інженерні рішення для підвищення надійності кабелю. Він прокладатиметься на глибинах до 7 000 метрів та отримає спеціальний захист у зонах підвищеного ризику, таких як прибережні райони, де можливі пошкодження від якорів суден.

Загальна сума інвестицій і точні терміни реалізації проєкту залишаються нерозголошеними. Відомо лише, що Waterworth стане масштабною багаторічною інвестицією вартістю кілька мільярдів доларів.

Підводні кабелі забезпечують понад 95% міжконтинентального інтернет-трафіку, що гарантує стабільний цифровий зв’язок, відеострімінг, онлайн-платежі та інші послуги.

У Meta наголошують, що Waterworth сприятиме зміцненню економічного співробітництва, цифровій інтеграції та створенню нових можливостей для технологічного розвитку, зокрема в Індії, де спостерігається значне зростання та інвестиції в цифрову інфраструктуру.