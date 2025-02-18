Ілон Маск оголосив про запуск «найрозумнішої на Землі» нейромережі — чат-бота Grok-3

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За словами Маска, його нейромережа є «найрозумнішою на Землі». Мільярдер заявив, що Grok-3 має більш ніж у 10 разів більшу обчислювальну потужність, ніж його попередник Grok 2. Grok-3 буде доступним передплатникам Premium+.

Grok 3 також отримав режим DeepSearch, який компанія описує як новий тип пошукової системи та ранню версію можливостей, подібних до агентів. Упродовж тижня xAI планує додати функцію голосового помічника.

Кому доступний Grok 3

«Сьогодні ми запускаємо Grok3, починаючи з передплатників Premium Plus на X, які стануть першою групою, яка отримає доступ. Крім того, ми запускаємо окрему підписку під назвою Super Grok для відданих шанувальників, які бажають отримати найсучасніші можливості та ранній доступ до нових функцій. Вона доступна як додатку Grok, так і нашого нового вебсайту grok.com», — зазначив Маск на презентації.

За ціною $30 на місяць або $300 на рік SuperGrok також розблокує додаткові міркування та запити в новій пошуковій системі DeepSearch, а також додає необмежену генерацію зображень.