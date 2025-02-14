Інфляція сповільнилась, Revolut заходить в Україну: головне за тиждень
Річна інфляція в Україні у січні 2025 року досягла 12,9%, що на 0,9% більше, ніж у грудні 2024 року. Хоча темпи зростання цін дещо сповільнилися порівняно з груднем (1,2% проти 1,4%), загальна тенденція до подорожчання товарів та послуг зберігається.
Золото вперше в історії зросло вище $2900
Ціни на золото оновили рекорд і вперше перевищили ціну 2 900 дол, оскільки нові митні погрози президента США Дональда Трампа посилили торгівельну війну і побоювання щодо росту цін.
Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні й планує отримати банківську ліцензію
Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.
Мінфін залучив один мільярд гривень від продажу облігацій
Міністерство фінансів України 11 лютого 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,02 млрд грн.
Україна погодилась надати США рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.
Суд США тимчасово відновив фінансування USAID
Федеральний суддя ухвалив рішення скасувати замороження фінансування USAID.
Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці
Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. Також голова Нацбанку зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.
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