Інфляція сповільнилась, Revolut заходить в Україну: головне за тиждень

Річна інфляція в Україні у січні 2025 року досягла 12,9%, що на 0,9% більше, ніж у грудні 2024 року. Хоча темпи зростання цін дещо сповільнилися порівняно з груднем (1,2% проти 1,4%), загальна тенденція до подорожчання товарів та послуг зберігається.

Золото вперше в історії зросло вище $2900

Ціни на золото оновили рекорд і вперше перевищили ціну 2 900 дол, оскільки нові митні погрози президента США Дональда Трампа посилили торгівельну війну і побоювання щодо росту цін.

Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні й планує отримати банківську ліцензію

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.

Мінфін залучив один мільярд гривень від продажу облігацій