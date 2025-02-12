Міністерство фінансів України 11 лютого 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,02 млрд грн.
12 лютого 2025, 9:07
Мінфін залучив один мільярд гривень від продажу облігацій
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Розміщення ОВДП
«Мінфін розмістив облігації на понад 1 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Що пропонували інвестору
Інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
- 375 млн грн під 15,84% з погашенням через 1,4 року;
- 343 млн грн під 16,61% з погашенням через 2 роки;
- 302 млн грн під 16,9% з погашенням через 2,4 року.
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Джерело: Мінфін
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