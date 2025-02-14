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14 лютого 2025, 14:05

Суд США тимчасово відновив фінансування USAID

Федеральний суддя ухвалив рішення скасувати замороження фінансування USAID. Про це пише Associated Press.

Федеральний суддя ухвалив рішення скасувати замороження фінансування USAID, що було запроваджено три тижні тому.

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Що відомо

Суддя Амір Алі ухвалив тимчасовий наказ, який зобов'язує адміністрацію Трампа відновити фінансування програм американської допомоги за кордоном. Це рішення стало результатом позову, поданого двома організаціями — Коаліцією з адвокації вакцин проти СНІДу та Глобальною радою з охорони здоров'я. Обидві організації отримують кошти від США на свою діяльність за кордоном.

Суддя Алі у своєму рішенні підкреслив, що адміністрація Трампа не змогла надати достатньо обґрунтованих причин для замороження фінансування. Він зазначив, що адміністрація не пояснила, чому повне призупинення допомоги, яка була затверджена Конгресом, є необхідним для перегляду програм.

Деталі

Суддя також звернув увагу на те, що юристи адміністрації не змогли довести, що вони мали «раціональну причину ігнорувати незліченну кількість малих і великих підприємств, які були б змушені закрити програми або взагалі припинити свою діяльність».

Водночас суд відхилив прохання медичних організацій оскаржити сам указ Трампа, обмежившись тим, що тимчасово заборонив держсекретареві Марко Рубіо та іншим чиновникам виконувати його.

Це рішення суду є серйозним ударом для адміністрації Трампа, яка намагалася скоротити витрати на іноземну допомогу. Воно також є важливою перемогою для організацій, які отримують фінансування від США та працюють над вирішенням глобальних проблем, таких як боротьба зі СНІДом та охорона здоров'я.

Передісторія

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

До теми: Білий дім звільнив генерального інспектора USAID

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Джерело: Мінфін
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