Інфляція в Україні несуттєво сповільнилась

Річна інфляція в Україні у січні 2024 року досягла 12,9%, що на 0,9% більше, ніж у грудні 2023 року. Хоча темпи зростання цін дещо сповільнилися порівняно з груднем (1,2% проти 1,4%), загальна тенденція до подорожчання товарів та послуг зберігається. Про це свідчать дані Держстату.

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Які товари та послуги подорожчали найбільше?

Послуги зв'язку: тарифи на місцевий телефонний зв'язок зросли на 29,1%, а на мобільний — на 15,6%.

Харчі: найбільше зростання цін зафіксовано на овочі (+5,5% за місяць), олію (+2,8%) та хліб (+2,1%).

Які харчі найбільше подорожчали за рік?

У порівнянні з січнем 2023 року, найбільше зростання цін зафіксовано на ті ж овочі, олію, хліб, а також масло — від 20% до 34%.

Які товари та послуги подешевшали?

Яйця: ціна на яйця у січні 2024 року впала на 23%.

Одяг та взуття: ціни на одяг та взуття також знизилися на 5,5%.

Що означає прискорення інфляції для споживачів?

Зростання інфляції означає, що купівельна спроможність населення зменшується. Тобто, на ту ж суму грошей, що й раніше, зараз можна придбати менше товарів та послуг. Особливо це відчутно для соціально незахищених верств населення, для яких зростання цін на товари першої потреби є найбільш відчутним.