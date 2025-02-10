Золото вперше в історії зросло вище $2900

Ціни на золото оновили рекорд і вперше перевищили ціну 2 900 дол, оскільки нові митні погрози президента США Дональда Трампа посилили торгівельну війну і побоювання щодо росту цін. Про це пише Reuters.

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Спотове золото зросло на 1,6% до 2 905,25 дол за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2 910,99 дол на початку сесії. Ф'ючерси на американське золото підскочили на 1,5% до 2,930,90 дол.

Спотове срібло зросло на 1% до 32,12 дол за унцію після досягнення тримісячного максимуму. Платина додала 1,1% до 986,80 дол, а паладій — 2,2% до 985,50 дол.

Вартість дорогоцінного металу вже досягла сьомого рекордного максимуму в цьому році, що зумовлено митними погрозами Трампа, які посилили невизначеність щодо глобального зростання, торгових воєн і високої інфляції. Це спонукає інвесторів звертатися до золота як до активу-притулку.