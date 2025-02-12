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12 лютого 2025, 13:57

Британський Revolut веде переговори з НБУ. Планує отримати банківську ліцензію

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію. Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.
Фото: finance.ua

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Що відомо

«Отримати ліцензію — пріоритетна задача», — каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні — кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.

Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується.

В застосунку для українців доступно понад 30 різних валют для відкриття рахунків. Гривні — немає. Цей функціонал команда Revolut зможе додати після отримання банківської ліцензії в Україні, розповів Стрельчук. Конкретні строки він не розкриває.

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Нагадаємо

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
bonv
bonv
12 лютого 2025, 14:20
#
5 євро на рахунок ООН - 10 євро на рахунок НБУ за кожного українця.
+
0
Три літри
Три літри
12 лютого 2025, 15:22
#
Щоб що? 🤦‍♂️

Спитайте їх чи вони вже підписали меморандум 😁
+
+21
Mini Mi
Mini Mi
12 лютого 2025, 16:33
#
То спецом тобі назло, бо ти так яро вчора писав що револьт то не банк і ліцензія НБУ йому не треба.
+
0
Три літри
Три літри
12 лютого 2025, 16:54
#
Знов якусь маячню пишеш. Револют це банк, вже кілька років як. Раніше був фінтех. Ліцензія їм не потрібна бо вони в Україні не працюють. Але якщо хочуть, а саме про це новина, то звісно ліцензія потрібна. До мене вже їде замовлена карта Чисте небо. А ліцензії, як ти сам прочитав у новині, у Революта немає.
+
0
Три літри
Три літри
12 лютого 2025, 17:19
#
Special for you, Revolut’s UK bank license 981170
+
+51
AP1
AP1
12 лютого 2025, 16:19
#
Як тільки вони отримають ліцензію і почнуть надавати послуги як український банк, то вони підпадуть під всі ті обмеження і ліміти що накладає НБУ і наше законодавство, і вони вже не будуть відрізнятися від інших укрбанків. Імхо краще б й далі працювали під литовською ліцензією.
+
0
Три літри
Три літри
12 лютого 2025, 16:55
#
100%

Конкуренцію Моно вони програють. Моно і краще знає ринок і зручніший та зрозумілішій ніж Револют. У Революта навіть нормального переліку тарифів немає. Всі переваги Револют полягають в тому що він неукраїнський.
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