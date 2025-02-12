Британський Revolut веде переговори з НБУ. Планує отримати банківську ліцензію

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію. Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Що відомо

«Отримати ліцензію — пріоритетна задача», — каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні — кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.

Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується.

В застосунку для українців доступно понад 30 різних валют для відкриття рахунків. Гривні — немає. Цей функціонал команда Revolut зможе додати після отримання банківської ліцензії в Україні, розповів Стрельчук. Конкретні строки він не розкриває.

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Нагадаємо

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.