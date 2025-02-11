Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Про це повідомляється на сторінці фінтеху у Facebook.
11 лютого 2025, 13:31
Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні
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«Ми представляємо сервіс в Україні. Щоб відсвяткувати цю подію, ми запускаємо спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.
Нагадаємо, що Revolut спочатку провів бета-тест роботи сервісу в Україні.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14
Вже біжу аж падаю цим лицемірним xyєсосами щось жертвувати
Це не відміняє того що Револют чи не єдиний неукраїнський банк доступний нам. Звісно більшості ця картка без сенсу, але іншим …
Саме те що він не український є одночасно і його недоліком і його великою перевагою над будь яким українським банком особливо після того як вони впали в меморандумний гріх.
Від шледзя вухо.
виправляю за редакцію їх помилку: це пожертвування для мешканців ЄС та Великої Британії
для українців карта безплатна