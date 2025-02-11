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11 лютого 2025, 13:31

Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні

Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Про це повідомляється на сторінці фінтеху у Facebook.

Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.

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«Ми представляємо сервіс в Україні. Щоб відсвяткувати цю подію, ми запускаємо спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Нагадаємо, що Revolut спочатку провів бета-тест роботи сервісу в Україні.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+15
bonv
bonv
11 лютого 2025, 14:08
#
Бізнесмени.
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
11 лютого 2025, 17:01
#
А є ліцензія НБУ на роботу в Україні? Якщо ні це скам!
+
+185
qbik
qbik
11 лютого 2025, 14:21
#
5 євро на рахунок ООН 😂 ні - дякую
+
+22
TattiReuven
TattiReuven
11 лютого 2025, 14:22
#
Интересно отзывы пользующихся почитать
+
+60
vbhjckfd
vbhjckfd
11 лютого 2025, 15:18
#
> необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Вже біжу аж падаю цим лицемірним xyєсосами щось жертвувати
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 лютого 2025, 15:25
#
Якась помилкова бізнесстратегія!
+
+45
JWT
JWT
11 лютого 2025, 15:33
#
Ви хочете, щоб я, будучи в Україні, пожертвував біженцям… та ви знущаєтесь. Я краще на дрони скину.
+
0
OVV77
OVV77
11 лютого 2025, 15:40
#
Revolut перебуває на шляху до отримання повної банківської ліцензії у Великій Британії, але ще не має всіх необхідних дозволів для повноцінної банківської діяльності. В нас своїх достатньо банків.
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 15:48
#
В нас своїх достатньо банків.

Це не відміняє того що Револют чи не єдиний неукраїнський банк доступний нам. Звісно більшості ця картка без сенсу, але іншим …

Саме те що він не український є одночасно і його недоліком і його великою перевагою над будь яким українським банком особливо після того як вони впали в меморандумний гріх.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 лютого 2025, 17:02
#
Любой банк работающей на территории Украины обязан и будет подчиняться требованиям НБУ, а значит там будет и финмон и налоги и прочее. Для тех кого такое не устраивает есть кеш и крипта.
+
0
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
11 лютого 2025, 16:28
#
*уянків. Якщо не знаєш, навіщо це треба, то вже краще завали.
+
+15
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 15:46
#
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Від шледзя вухо.
+
0
3212242
3212242
11 лютого 2025, 17:01
#
Ва-банк? :)
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 16:22
#
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

виправляю за редакцію їх помилку: це пожертвування для мешканців ЄС та Великої Британії
для українців карта безплатна
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