Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні

Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Про це повідомляється на сторінці фінтеху у Facebook.

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«Ми представляємо сервіс в Україні. Щоб відсвяткувати цю подію, ми запускаємо спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Нагадаємо, що Revolut спочатку провів бета-тест роботи сервісу в Україні.