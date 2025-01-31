У застосунку «Дії» тепер можна повідомити про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У «Дії» тепер можна повідомляти про проблеми зі зв’язком
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«Не можете додзвонитися до рідних або не вантажаться сторінки в браузері? За кілька кліків повідомляйте про проблеми зі звʼязком у застосунку «Дія», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповіді допоможуть проаналізувати проблемні ділянки та швидше збільшувати покриття.
Як повідомити про проблему зі звʼязком у «Дії»
- Відкрийте застосунок «Дія» і на головному екрані натисніть «Відсутній звʼязок»
- Надайте одноразовий доступ до геолокації.
- Вкажіть, чи проблема лише під час знеструмлень.
- Виберіть оператора.
- Уточніть, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидва варіанти.
- Вкажіть, де немає зв’язку: в приміщенні чи на вулиці.
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Якщо ж немає інтернету — залишайте повідомлення в «Дії», а коли інтернет повернеться, вона відправиться автоматично.
Далі інформація надійде до Національної комісії регулювання зв’язку. Комісія аналізуватиме фідбек та разом з операторами виправлятиме ситуацію в конкретному районі.
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