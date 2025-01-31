У «Дії» відновили послугу сервіс «єМалятко»

Сервіс з отримання перших дитячих документів «єМалятко» відновили на порталі «Дії». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Завдяки «єМалятку» батьки отримують дев’ять найважливіших послуг за однією заявою:

замовлення свідоцтва про народження;

присвоєння дитині УНЗР;

оформлення допомоги при народженні;

допомога на дитину з багатодітної сім'ї;

присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);

грошова компенсація за пакунок малюка;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;

визначення належності дитини до громадянства України;

внесення даних про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру.

Для оформлення «єМалятка» батькам необхідно підготувати лише номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що послугою «єМалятко» за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин.