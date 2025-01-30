В Україні торік заблокували понад 4 500 онлайн-казино

Упродовж 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації Apple та Google заблокували 118 мобільних застосунків нелегальних казино. Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Деталі

За 2024 рік в Україні заблокували:

92 застосунки в App Store;

26 застосунків в Google Play;

4 460 сайтів.

Українців також закликають боротися з нелегальним азартним бізнесом.

«Помітили незаконні застосунки онлайн-казино? Пишіть на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що працівники Державного бюро розслідувань затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.