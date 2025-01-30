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30 січня 2025, 14:03

В Україні торік заблокували понад 4 500 онлайн-казино

Упродовж 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації Apple та Google заблокували 118 мобільних застосунків нелегальних казино. Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Упродовж 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації Apple та Google заблокували 118 мобільних застосунків нелегальних казино.
Фото: pixabay.com

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Деталі

За 2024 рік в Україні заблокували:

  • 92 застосунки в App Store;
  • 26 застосунків в Google Play;
  • 4 460 сайтів.

Українців також закликають боротися з нелегальним азартним бізнесом.

«Помітили незаконні застосунки онлайн-казино? Пишіть на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що працівники Державного бюро розслідувань затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
30 січня 2025, 15:46
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Як держслужбовці люблять малювати собі статистику. Я більш ніж впевнений, що це одні й ті самі зеркала вони й блокували. Той самий нелегальний ван він без проблем завантажується за основним доменом :)
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