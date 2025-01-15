Відмивання російських грошей через онлайн-казино: ДБР затримало члена КРАІЛ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Встановлено, що затриманий — державний службовець категорії «А» — разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.

В результаті чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.

Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресоруза (ст. 111−2 КК України).