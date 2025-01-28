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28 січня 2025, 14:36

Понад 60% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями у 2024 році — опитування Viber

Минулого року 62% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями. Ще третина користувачів (30%) чули про такі випадки від оточення. Про це свідчать дані опитування компанії Rakuten Viber.

Минулого року 62% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями.
Фото: freepik.com

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На питання «Чи стикалися ви з кібер- та телефонними шахраями протягом останнього року?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так — 62%;
  • Ні, але чув/-ла про такі випадки від оточення — 30%;
  • Ні, навіть не чув/-ла про такі випадки — 8%.

Українці також розповіли, чи стали вони краще розумітися на кібербезпеці за останній рік. Аналогічне опитування команда Viber проводила і в січні 2024.

39% опитаних роблять усе, щоби знати про кібербезпеку більше — минулого року лише 21% респондентів обрали таку відповідь. Крім того, лише 28% українців не цікавляться кібербезпекою (тоді як у січні 2024 року питання кіберзахисту не цікавило 50% респондентів).

Відповіді на питання «На вашу думку, чи стали ви краще розумітися на кібербезпеці за останній рік?» розподілилися таким чином:

  • Скоріше так, роблю все для цього — 39% (21% у 2024 році);
  • Не цікавлюся цим питанням — 28% (50% у 2024 році);
  • Скоріше ні, цілеспрямовано нічого не читав/-ла — 21% (17% у 2024 році);
  • І раніше круто розумівся/-лася на цьому — 7% (6% у 2024 році);
  • Дуже прокачався/-лася в цій темі, тепер можу лекції читати — 5% (6% у 2024 році).

Опитування

В анонімному онлайн опитуванні взяли участь понад 35 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 січня 2025, 15:01
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