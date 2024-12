Криптозима закінчилася: Dogen і 3 монети готові до зростання на 50,000%

DOGEN: Перший мем-токен для альфа-самців, які обирають лише найкраще

Розбуди свого внутрішнього альфу з DOGEN — мем-токеном, створеним для тих, хто хоче жити красивим життям. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не втрачає шанс на велику перемогу. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні автомобілі, гори готівки та красивих жінок — це стиль життя Alpha DOGEN!

💎Тримай як бос, підкорюй ринок 💎

Готовий жити як Alpha DOGEN та насолоджуватися кращими сторонами життя? DOGEN вже на злітній смузі та готується до зростання на 700% до кінця пресейлу — і це лише початок. З DOGEN ти дивишся на потенційні тисячі відсотків доходу, адже мем-токени стають найгарячішим трендом цього альтсезону.

Чим раніше ти приєднаєшся, тим більше виграєш! Це угода, якій інші заздритимуть, а ти опинишся на вершині зграї.

⚡️ Пропустив зростання WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️

DOGEN — це новий пес на арені мем-токенів Solana поруч із BONK, WIF і Popcat, які відомі своїм зростанням на 1000%. На цей момент DOGEN недооцінений і готовий вивести криптоісторію на новий рівень, можливо, побивши рекорди на цьому бичачому ринку.

🎉 Керований спільнотою з реальною цінністю 🎉

DOGEN — це не просто короткотривалий хайп, це зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше і готові домінувати на ринку. Цей токен пропонує реальну цінність: від захопливих кампаній до ексклюзивних привілеїв для перших учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось значущого.

DOGEN також пропонує багаторівневу реферальну програму: ти отримуєш 7% від кожного токена, який твої друзі (1 рівень) купують за допомогою твого реферального коду. Крім того, ти зможеш заробляти більше, коли твої реферали приводять нових користувачів.

Тримай DOGEN та змушуй інших заздрити! Приєднуйся до армії Dogen сьогодні та підкорюй криптосвіт! 🚀

Sui: Масштабована та зручна блокчейн-платформа

Sui — це блокчейн-платформа першого рівня, розроблена для масштабованості та глобального впровадження. Вона використовує нову об'єктно-орієнтовану модель даних і безпечну мову програмування Move для вдосконалення існуючих блокчейн-архітектур. Sui зосереджений на зручності використання, усуваючи звичайні бар'єри у взаємодії з блокчейном. Такі функції, як zkLogin, спонсоровані транзакції та програмовані блоки транзакцій, роблять застосунки більш доступними. Монета, пов’язана з мережею Sui, має потенціал завдяки цим технологічним інноваціям. У поточному ринковому циклі акцент Sui на масштабованості та зручності може зробити її привабливою для тих, хто зацікавлений у нових блокчейн-технологіях.

VeChain (VET): Підвищення прозорості ланцюгів постачання за допомогою блокчейну

VeChain (VET) — це блокчейн-платформа, яка покращує управління ланцюгами постачання, підвищуючи їх прозорість і можливість відстеження. Заснована в 2015 році Санні Лу, колишнім ІТ-директором Louis Vuitton China, вона призначає унікальні ідентифікатори та сенсори фізичним продуктам. Це дозволяє детально відстежувати їх через ланцюг постачання, сприяючи перевірці автентичності та управлінню відкликанням у таких галузях, як харчова, модна та автомобільна промисловість. У 2018 році VeChain запустила власний блокчейн VeChainThor, представивши двотокенову систему з VET для передачі цінності та VeThor Token (VTHO) для транзакційних зборів. Партнерства з такими компаніями, як PricewaterhouseCoopers, Walmart China та BMW, демонструють практичне застосування. VeChain продовжує розширювати свою корисність і прагне до ширшого впровадження в різних галузях.

NEAR Protocol: Покращення децентралізованих застосунків за допомогою технології шардінгу

NEAR Protocol — це блокчейн-платформа, розроблена для допомоги розробникам у створенні та запуску децентралізованих застосунків (dApps). Вона використовує рішення для шардінгу під назвою Nightshade для підвищення ефективності та масштабованості, що дозволяє мережі обробляти більше транзакцій із меншими витратами. Заснована Олександром Скідановим та Іллею Полосухіним, NEAR залучила понад $20 мільйонів від великих венчурних компаній. Платформа включає Rainbow Bridge для передачі токенів між NEAR та Ethereum, а також Aurora — рішення другого рівня, що використовує технологію Ethereum для покращення продуктивності та зниження комісій. Завдяки акценту на масштабованість та зручні інструменти для розробників, NEAR Protocol може зіграти значну роль в екосистемі блокчейну.

Висновок

З початком бичачого ринку 2024 року DOGEN виділяється як люксовий мем-токен для тих, хто прагне до успіху. Очікується, що він виросте на 700% до кінця пресейлу та може забезпечити тисячократний дохід у цьому альтсезоні. У той час як SUI, VET і NEAR мають менший короткостроковий потенціал, DOGEN йде шляхом успішних токенів, таких як BONK, створюючи спільноту лідерів із реальними перевагами для перших учасників.

Сайт:Dogen Crypto