Kraken анонсувала токенізовані акції США на Solana, World продала токени WLD на $135 млн: що нового

Казахстан легалізує криптообмінники та запровадить регулювання цифрових активів

Національний банк Казахстану повідомив про співпрацю з Агентством з регулювання та розвитку фінансового ринку щодо легальної та контрольованої роботи криптоіндустрії, зокрема, криптообміну валют на фіат та надання провайдерам таких послуг ліцензії Нацбанку.

Легалізація криптообмінників дозволить їм офіційно обмінювати криптовалюти на фіат, отримавши ліцензію Нацбанку. Регулятор встановлюватиме перелік дозволених криптоактивів.

Крім того, платформи, що працюють у Міжнародному фінансовому центрі Астани, збережуть окрему юрисдикцію, але взаємодіятимуть з новими ліцензованими криптопровайдерами.

Також запроваджується регулювання обігу цифрових фінансових активів (ЦФА) — цифрових інструментів, які мають реальне забезпечення (гроші, фінансові активи тощо) і випускаються легальними емітентами. Серед них:

стейблкоїни, забезпечені грошима;

ЦФА, що підтверджують права на фінансові активи;

цифрові аналоги традиційних інструментів (облігації, акції, векселі).

Регулювання базується на міжнародних стандартах, зокрема рекомендаціях Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Міжнародного валютного фонду, а також на практиках Євросоюзу (регламенту MiCA), ОАЕ, Сінгапуру, Швейцарії та Гонконгу.

World продала токени WLD на $135 мільйонів

Компанія World (раніше Worldcoin) продала токени WLD на $135 млн. Угода була укладена за ринковими цінами, покупцями стали Andreessen Horowitz та Bain Capital Crypto — одні з перших інвесторів Worldcoin, а також Selini Capital, Mirana Ventures і Arctic Digital.

Кошти спрямують на задоволення зростаючого попиту на World ID, зокрема на підтвердження особистості через Orb, а також на масштабування інфраструктури World у США та інших країнах.

Мережа World налічує понад 26 млн зареєстрованих користувачів у більш ніж 160 країнах. З них понад 12,5 млн пройшли біометричну верифікацію через сканер райдужної оболонки ока Orb.

Kraken анонсувала токенізовані акції США на Solana

Криптовалютна біржа Kraken анонсувала запуск xStocks — лінійки з «понад 50» токенізованих американських ETF та акцій Solana. До переліку увійдуть Apple, Nvidia та Tesla, а також SPDR S&P 500 ETF. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Партнер Kraken — швейцарська компанія Backed Finance — відповідатиме за підтримку повного забезпечення xStocks. Передбачається, що токени завжди можна буде обміняти на грошовий еквівалент відповідних активів, а торгівля відбуватиметься цілодобово.

Розробники припускають, що у майбутньому xStocks можна буде торгувати на інших платформах та використовувати як заставу у криптокредитах.

Протягом наступних тижнів ці активи поетапно запускатимуть за межами США — у Європі, Латинській Америці, Африці та Азії.

Kraken обслуговує користувачів з України, проте у повідомленнях компанії напряму не зазначається, чи буде доступною лінійка xStocks.

Strategy планує залучити ще понад $2 мільярди для інвестицій у біткоїн

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) планує випустити привілейовані акції класу, А (STRF) на суму в $2,1 млрд. Кошти підуть на загальнокорпоративні цілі та додаткові інвестиції в біткоїн.

Емісія буде проведена в рамках угоди про продаж, яку Strategy уклала з низкою контрагентів — TD Securities, Barclays Capital і The Benchmark Company.

Йдеться про випуск привілейованих безстрокових акцій класу, А (Perpetual Strife Preferred Stock, STRF) з річною ставкою в 10%.

Дивіденди за ними виплачуються щоквартально, виключно в грошовій формі. Компанія заявила, що на момент реєстрації проспекту в обігу перебувало 8,5 млн STRF.

Отримані кошти компанія має намір спрямувати на загальнокорпоративні цілі. Це передбачає придбання додаткових біткоїнів, а також поповнення оборотного капіталу.