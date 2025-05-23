Курс валют на 23 травня: євро в банках подешевшало на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,76 грн. Євро купують за 46,60 грн, а продають за 47,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,46, євро — 46,94−47,11 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,94−46,96 грн/євро.

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