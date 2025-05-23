Звіт Bitget Wallet: криптогаманці стають універсальними фінансовими центрами

Після ребрендингу та презентації дорожньої карти на 2025 рік новий Onchain-звіт Bitget Wallet показує: користувачі дедалі частіше використовують гаманці не лише для зберігання, а й для торгівлі, заробітку та платежів — особливо в регіонах із пріоритетом на мобільні технології та слабкою банківською інфраструктурою.

Bitget Wallet, провідний некастодіальний криптогаманець, опублікував звіт Onchain Report: Crypto Wallet Use Cases — всебічне дослідження того, як користувачі з різних поколінь і регіонів взаємодіють із криптогаманцями. Документ з’явився невдовзі після оновлення фірмового стилю Bitget Wallet і анонсу стратегії Everyday Crypto Wallet на 2025 рік, спрямованої на надання користувачам можливості торгувати, заробляти, здійснювати платежі та відкривати нове — все в межах одного додатка.

Компанія нещодавно перевищила позначку в 80 мільйонів користувачів по всьому світу, продемонструвавши річне зростання на 300%, що зміцнило її позиції як одного з найпопулярніших рішень для самостійного зберігання криптоактивів.

У звіті, заснованому на опитуванні 4 599 користувачів гаманців з усього світу, підкреслюється, що криптогаманці еволюціонували від простих інструментів зберігання до повноцінних центрів для життя в onchain-просторі. Майже половина респондентів використовують гаманець для торгівлі (48%), отримання винагород (46%) та платежів (40%). Також популярні стейкінг і фармінг (37%), відстеження ринкових трендів (35%) і пошук нових токенів (33%). Близько третини користувачів також взаємодіють із DApp безпосередньо через гаманець.

Особливо активним є покоління Z, зокрема у сфері криптоплатежів (43%). У звіті відзначаються яскраво виражені регіональні особливості: від активного використання гаманців для грошових переказів в Африці та Південно-Східній Азії до стратегій заробітку в Латинській Америці й довгострокового зберігання у Східній Азії.

«Люди більше не використовують гаманці лише для зберігання й переказів крипти — вони застосовують їх для життя у Web3. Цей звіт підтверджує: гаманець — це вже центр цифрової активності. Від переказів до заробітку й аналізу ринку — усе відбувається через гаманці, адже саме там твориться майбутнє Web3», — зазначив Елвін Кан (Alvin Kan), операційний директор Bitget Wallet.

Ця трансформація відображає зростаючий інтерес до універсальних рішень, особливо в країнах, що розвиваються, де традиційні фінансові послуги обмежені. Так, в Африці 53% користувачів використовують гаманці переважно для переказів, а в Південно-Східній Азії — 60%. У цих регіонах також спостерігається висока активність у сфері винагород і платежів, що вказує на використання гаманців у повсякденному фінансовому житті, де традиційні валютні канали нестабільні.

У більш розвинених країнах спостерігаються інші тренди: у Східній Європі криптогаманці популярні для P2P-переказів і роздрібних платежів (41%), у Східній Азії — для довгострокового зберігання (44%) та заробітку (42%). У Західній Європі та Північній Америці переважає торгівля та участь в onchain-програмах винагород.

Ці висновки відповідають стратегічному курсу Bitget Wallet, зосередженому на створенні повноцінного досвіду Web3 навколо чотирьох функцій: Trade, Earn, Pay і Discover. У межах платформи вже доступні Super DEX для кросчейн-обміну, Alpha для аналізу токенів у реальному часі та Simple Mode для спрощеного входу. У розробці знаходятьсяEarn Vaults та дашборди для отримання пасивного доходу. Bitget Wallet також стане єдиним самостійним гаманцем, що пропонуватиме максимальну гнучкість платежів — через QR-коди, криптокартки та вбудований магазин із покупками у понад 300 світових брендів, включно з Amazon, Google Play та Shopee.

Платформа, що підтримує понад 130 блокчейнів і має страховий фонд у $300 млн, продовжує інвестувати в зручні, безпечні та мобільно орієнтовані інструменти, що приносять реальну користь користувачам Web3. У рамках ініціативиCrypto for Everyone Movement, Bitget Wallet співпрацює з сотнями партнерів задля просування масового впровадження через освіту, інтеграції та реальну користь. Також запущено кампанію на $1 млн для стимулювання використання гаманця та залучення нової хвилі користувачів по всьому світу.

Повна версія звіту Onchain Report: Crypto Wallet Use Cases доступна в блозі Bitget Wallet.