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26 грудня 2024, 19:35

«Київстар» почав відключати мережу 3G у деяких містах

Мобільний оператор «Київстар» почав вимикати мережу 3G у деяких містах України задля покращення 4G мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Мобільний оператор «Київстар» почав вимикати мережу 3G у деяких містах України задля покращення 4G мережі.
Фото: freepik.com

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«Ми провели тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах за 2 роки і далі розвиваємо технологію 4G в Україні. За результатами тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G суттєво зросла, в середньому на 40%», — йдеться у повідомленні.

Де і коли вимкнуть 3G

Задля покращення 4G мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у містах:

  • Львів
  • Львівський регіон
  • Жовква
  • Винники
  • Сміла

Відключення у Львові, Львівському регіоні, Жовкві, Винниках заплановане на 25 лютого 2025 року. У Смілі — на 28 січня 2025 року.

«Поступове згортання технології 3G — це кількарічний проєкт, який має велике значення для всієї галузі електронних комунікацій, адже завдяки йому не тільки покращується клієнтський досвід та зростає швидкість 4G, а й іде підготовка мережі до запуску технології 5G в Україні. А реалізувати це можливо, в тому числі й, звільнивши частоти від застарілих технологій, на кшталт 3G», — заявили у «Київстар».

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Зазначається, що лише 5% усієї абонентської бази «Київстар» досі використовує 3G.

Однак, навіть якщо абоненти досі не перейшли на 4G, після відключення вони продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами, окрім 3G, без змін.

«Київстар» закликав абонентів увімкнути технологію 4G, якщо вони ще не перейшли на неї.

«Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM без додаткової плати, при цьому номер зберігається. Ви можете замовити USIM на відділення Укрпошти з безоплатною доставкою або звернутися до магазинів «Київстар», — заявили у компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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