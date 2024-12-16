ЄС створить альтернативу Starlink за 10,6 млрд євро

Європейський Союз зобов'язується побудувати угруповання супутників вартістю 10,6 млрд євро . Воно забезпечить блоку зашифроване глобальне інтернет-з'єднання і створить альтернативу Starlink Ілона Маска. Про це повідомляє Bloomberg .

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Що відомо

ЄС підписав контракти на початок роботи над IRIS2, багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року і яка зможе обслуговувати європейські уряди, військових, а також приватних клієнтів.

ЄС стурбований залежністю від приватної служби після того, як військові в усьому світі виявили інтерес до додатків Starlink. План, який буде реалізовано через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб IRIS2 став європейською альтернативою стороннім гравцям.

ЄС інвестує 6 млрд євро, компанії виділять 4,1 млрд євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро.

Контракт діятиме протягом 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.