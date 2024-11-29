Закон про історичне підвищення податків набуде чинності як і планувалося з 1 грудня
Підвищення податків, бюджет на 2025 рік, падіння гривні: головне за тиждень
Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.
Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.
Гривня продовжує падіння. НБУ знизив офіційний курс до нового мінімуму
Національний банк України встановив на завтра, 28 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,6010 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.
Державний борг у жовтні збільшився ще на понад 4 мільярди
Протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 4,35 млрд грн, у доларовому еквіваленті — зменшилась на $0,32 млрд.
Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України.
За жовтень вклади українців зросли майже на 6 мільярдів
Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
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