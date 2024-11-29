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29 листопада 2024, 20:00

Підвищення податків, бюджет на 2025 рік, падіння гривні: головне за тиждень

Закон про історичне підвищення податків набуде чинності як і планувалося з 1 грудня

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 листопада 2024, 22:05
#
Одні проблеми від влади нелохів з непрофанами.
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