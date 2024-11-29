Підвищення податків, бюджет на 2025 рік, падіння гривні: головне за тиждень

Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.

Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.

Гривня продовжує падіння. НБУ знизив офіційний курс до нового мінімуму