Державний борг у жовтні збільшився ще на понад 4 мільярди

Протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 4,35 млрд грн, у доларовому еквіваленті — зменшилась на $0,32 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що станом на 31 жовтня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 413,57 млрд грн, або $155,37 млрд.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4 584,49 млрд грн (71,48% загальної суми), або $111,06 млрд; внутрішній борг — 1 829,08 млрд грн (28,52%), або $44,31 млрд.

Структура державного боргу (на кінець жовтня)

74,1% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,9% — борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%);

71,5% — зовнішній борг, 28,5% — внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);

57,7% — зовнішні офіційні позики (в т.ч. ЄС — 27,5%), 27,5% — ОВДП, 9,8% — єврооблігації (вкл. гарантовані державою), 5% — інша заборгованість.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.