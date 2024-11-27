Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Про це пише Politico , яке отримало відповідь на інформаційний запит.

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Що відомо

Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало додати цю фінансову допомогу до пакета заходів, щоб уникнути ризику припинення фінансування зі зміною президентської адміністрації.

З передбачених $24 млрд $8 млрд планують спрямувати на контракти з американськими компаніями для постачання зброї Україні, а $16 млрд — на відновлення запасів у США.

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Водночас деякі республіканці вже розкритикували цю ініціативу.