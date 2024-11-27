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27 листопада 2024, 13:55

Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Про це пише Politico, яке отримало відповідь на інформаційний запит.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України.

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Що відомо

Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало додати цю фінансову допомогу до пакета заходів, щоб уникнути ризику припинення фінансування зі зміною президентської адміністрації.

З передбачених $24 млрд $8 млрд планують спрямувати на контракти з американськими компаніями для постачання зброї Україні, а $16 млрд — на відновлення запасів у США.

Читайте: Байден хоче списати $4,6 мільярда боргу Україні

Водночас деякі республіканці вже розкритикували цю ініціативу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 листопада 2024, 14:13
#
Пусть дают по больше миллиардов — у нас большие планы и виды на их денежки. Нам надо в срочном порядке отчеканить «Шаги» на смену копеек, посадить как можно больше кустов и сделать евроремонты в местах лишения свободы для солидных зеков. Мы искренне надеемся, что Байден и конгресс к нашим планам отнесутся с пониманием и приложат все зависящие от них усилия для осуществления наших затей. 😊
+
+54
Riojas
Riojas
27 листопада 2024, 14:16
#
Ни единого цента из этих денег Украина не увидит. Там же написано, это для американских компаний, непосредственно произвести для нас оружие или восполнить то, что уже передали. Там дурных уже нет
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
27 листопада 2024, 15:55
#
Такие как он, даже статью не читают. Так, заголовок осилил и давай бред строчить…
+
0
bonv
bonv
27 листопада 2024, 14:42
#
Бажання і можливості.
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