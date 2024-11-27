Гривня продовжує падіння. НБУ знизив офіційний курс до нового мінімуму

Національний банк України встановив на завтра, 28 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,6010 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 27 листопада, коли курс національної валюти опустився до 41,5035 грн/$.

Нацбанк на 28 листопада встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,80 грн (на 27 листопада курс було встановлено на рівні 43,68 грн). Європейська валюта подорожчала на 12 копійок.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту