Курс на 27 листопада: НБУ знизив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 27 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,5035 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 27 листопада встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,68 грн (на 26 листопада курс було встановлено на рівні 43,47 грн). Європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

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