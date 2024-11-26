За жовтень вклади українців зросли майже на 6 мільярдів

Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

вклади у національній валюті — 854,9 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 476,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 листопада 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд: