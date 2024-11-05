В Україні покращився інвестиційний клімат — ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році. Про це свідчать результати нової хвилі дослідження інвестклімату в Україні, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у партнерстві з NEQSOL Holding.

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Результати дослідження

Загальна оцінка у 2023−2024 роках порівнянна з оцінками інвестклімату в «ковідному» 2020 році.

З 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим. Серед них вкрай несприятливим вважають 20%. У ЄБА зазначають, що частка таких респондентів послідовно зменшується з 2022 року — з 53% до поточних 20%. Нейтрально поточний інвестклімат оцінюють 12% топменеджерів (7% минулого року), а 9% вважають його сприятливим.

Оцінка динаміки інвестклімату залишається постійною проти минулого року. Майже половина респондентів, а саме 49%, вважають, що інвестиційний клімат погіршився, 39% не бачать суттєвих змін, та 12% вважають, що інвестклімат покращився.

Очікування

З торішніх 57% до поточних 70% зросла кількість компаній, які мають плани продовжувати інвестиції, попри війну. Водночас лише 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно вкладатись в Україну (32% у 2023 році, 17% — у другій половині 2022 року).

У наступні пів року 49% СЕО очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 33% не очікують змін, а 18% сподіваються на покращення.