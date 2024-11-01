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1 листопада 2024, 20:00

Держборг зріс, НБУ залишив ставку на 13%, домінування долара: головне за тиждень

Державний борг України у вересні зріс на 32,3 мільярда гривень

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол).

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Джерело: Мінфін
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