Держборг зріс, НБУ залишив ставку на 13%, домінування долара: головне за тиждень

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол).

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Fitch підвищило рейтинги українських банків

Агентство Fitch Ratings покращило національні довгострокові рейтинги українських банків.

НБУ зобов'язав банки повідомляти про підозрілі ФОПи і назвав їх критерії

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків.

Біткоїн досяг позначки $73 000 напередодні виборів

НБУ на кінець року очікує зростання інфляції до 9,7%

Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%. Водночас прогнозує її зниження навесні 2025 року.

У жовтні Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму з початку року

Національний банк у жовтні 2024 року купив на міжбанківському валютному ринку $2 млн і продав $3 429,9 млн. Чистий продаж валюти становив $3 427,9 млн проти $3 213,2 млн минулого місяця.

Домінування долара США зросло до 49%, а частка євро в глобальних платежах досягла десятирічного мінімуму

Долар США знову підтвердив своє домінування у світових фінансах, захопивши приголомшливі 49% частки міжнародних платежів, що є 12-річним максимумом після значного зростання на 9% за останні два роки.