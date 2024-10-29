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29 жовтня 2024, 9:54

Біткоїн досяг позначки $71 000 вперше з червня напередодні виборів

Найбільший токен розглядається деякими як ставка на Трамп. Американські спот-біткоїни ETF залучили $3,6 млрд у жовтні. Про це пише Bloomberg.

Найбільший токен розглядається деякими як ставка на Трамп.
Фото:depositphotos

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Що відбувається з курсом

Станом на 5:30 ранку вівторка в Лондоні найбільший цифровий актив піднявся на 2,7%, але потім дещо зменшив обороти і досяг позначки 70 870 доларів. Дрібніші токени, такі, як Ether і улюбленець натовпу мемів Dogecoin, що займає друге місце, також виросли.

Дехто вважає біткоїн так званою угодою Трампа, оскільки кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії активно лобіював цифрові активи.

Трамп лідирує на ринках прогнозів, у той час, як опитування показують, що він іде врівень із кандидатом від демократів віцепрезидентом Камалою Харріс.

Графік біткоїна до долару інтервалами у 60 хвилин

Токен продовжує «котируватися на перемогу Дональда Трампа на виборах», — написав у своїй записці Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG Australia Pty. Біткоїну потрібен стійкий прорив вище $70 000, щоб зміцнити впевненість у тому, що він зможе піднятися вище за рекордний березневий максимум у $73 798, додав він.

Трамп заприсягся зробити США криптостолицею планети. Харріс зайняла більш виважену позицію, пообіцявши підтримати нормативну базу галузі. Їхні позиції контрастують із репресіями щодо сектора за президента Джо Байдена.

Трамп також заявив, що попросить мільярдера Елону Маску — великого спонсора його передвиборчої кампанії — очолити роботу зі скорочення державних витрат. Ця ініціатива отримала назву «Департамент ефективності уряду» (DOGE), що є посиланням на токен Dogecoin, який підтримує Маск.

За словами Аріси Тойосакі, співзасновника компанії Cega, яка надає послуги з торгівлі криптовалютними деривативами, участь Маска у кампанії Трампа сприяла зростанню настроїв серед трейдерів.

Опційні трейдери збільшили ставки на те, що біткоїн досягне піку в 80 000 доларів на кінець листопада незалежно від того, хто переможе на виборах. Передбачувана волатильність у день виборів 5 листопада є дуже високою. Спот-біткоїн ETF у США залучили близько 3,6 млрд доларів чистого припливу цього місяця.

Останнім часом біткоїн пережив зниження відповідь на скорочення ймовірності великого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи, а також повідомлення про ретельніший контроль США за Tether, стабільним коїном, який виступає як сполучна ланка в криптовалютній торгівлі. Оригінальна криптовалюта підскочила на 69% у 2024 році.

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Джерело: Мінфін
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