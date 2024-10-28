Державний борг України у вересні зріс на 32,3 мільярда гривень

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті - 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Причина зростання держборгу

За словами Гетманцева, при цьому вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст державного боргу зумовлювався запозиченнями на внутрішньому ринку (+40,5 млрд грн), тоді як зовнішній борг хоч і мінімально, але скоротився (-8,9 млрд грн).

«Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через зростаючі потреби сектору безпеки і оборони», — зазначив голова Податкового комітету.

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Він нагадав, що у вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року.

За даними Міністерства фінансів, у вересні на аукціонах із розміщення ОВДП було залучено 72,4 млрд грн в еквіваленті в усіх валютах, що у 2,5 рази більше, ніж у серпні. При цьому платежі з погашення ОВДП у вересні склали 26,5 млрд грн.

Структура державного боргу (на кінець вересня)

74,8% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,2% — борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).

72% — зовнішній борг, 28% — внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);

58,4% — зовнішні офіційні позики (в т.ч. ЄС — 28,4%), 26,9% — ОВДП, 10,3% — єврооблігації (вкл. гарантовані державою), 4,4% — інша заборгованість.

Що очікувати у жовтні

У жовтні варто очікувати на продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу.

У жовтні слід також очікувати на відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання 6-го траншу за програмою EFF на суму $1,1 млрд.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.