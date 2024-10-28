Державний борг України у вересні зріс на 32,3 мільярда гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2024, 14:44

Державний борг України у вересні зріс на 32,3 мільярда гривень

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті - 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті - 155,6 млрд дол.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина зростання держборгу

За словами Гетманцева, при цьому вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст державного боргу зумовлювався запозиченнями на внутрішньому ринку (+40,5 млрд грн), тоді як зовнішній борг хоч і мінімально, але скоротився (-8,9 млрд грн).

«Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через зростаючі потреби сектору безпеки і оборони», — зазначив голова Податкового комітету.

Читайте: Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ

Він нагадав, що у вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року.

За даними Міністерства фінансів, у вересні на аукціонах із розміщення ОВДП було залучено 72,4 млрд грн в еквіваленті в усіх валютах, що у 2,5 рази більше, ніж у серпні. При цьому платежі з погашення ОВДП у вересні склали 26,5 млрд грн.

Структура державного боргу (на кінець вересня)

  • 74,8% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,2% — борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).
  • 72% — зовнішній борг, 28% — внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);
  • 58,4% — зовнішні офіційні позики (в т.ч. ЄС — 28,4%), 26,9% — ОВДП, 10,3% — єврооблігації (вкл. гарантовані державою), 4,4% — інша заборгованість.

Що очікувати у жовтні

У жовтні варто очікувати на продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу.

У жовтні слід також очікувати на відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання 6-го траншу за програмою EFF на суму $1,1 млрд.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
Явам Нелох
Явам Нелох
28 жовтня 2024, 15:37
#
Потужно…
+
+11
Criptor82
Criptor82
28 жовтня 2024, 16:01
#
Все іде по плану. Скоро ендшпіль
+
+11
zevs1
zevs1
28 жовтня 2024, 16:39
#
Кому в Украине нужно объявить благодарность и вручить медаль в увеличении государственного долга ???

Страна должна знать своих героев.
+
0
asdf2024
asdf2024
28 жовтня 2024, 16:44
#
Це часть плана перемоги от Зеуческу.
+
+26
kievpol
kievpol
28 жовтня 2024, 17:16
#
А нерабам 3 роки розповідали, що весь світ з нами і це допомога, а не кредити… А як почиталось, репарації, контрибуції, кордони 91 року… А вийшло **пітуляція, без 30 % території, ну і борги вибачте але вони ваші (дякуємо за списаний військовий металобрухт)… Ось і план перемоги від Зе, а ну і бонус закриті кордони (демократія *** ), -10 млн. населення, купа інвалідів (в більшості прокурори і поліцаї) ну і -300 тис… загиблих і 1 млн поранених яких потрібно буде утримувати, жесть… Видно зе з чортом лисим не захотів домовлятися (хоч і клявся) а вирішив ліпше чортами зробити український народ…
+
0
bosyak
bosyak
28 жовтня 2024, 17:37
#
Ви хоч прочитали про що ця стаття?
+
0
godvinik
godvinik
28 жовтня 2024, 17:24
#
Кредити на пенсії прокурорам інвалідам
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 жовтня 2024, 17:36
#
Госдолг вырос на 32 млрд гривен , банки ввезли 1 млрд долл наличной валюты … прикольно .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами