Понад 400 учасників об'єдналися для обміну досвідом: як пройшов PR Марафон 2024

Понад 30 представників великих компаній та агенцій поділилися власним досвідом про те, як долати комунікаційні перепони та мислити out of the box на PR Марафоні « Комунікації без кордонів » 30 жовтня у Києві, організованому онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR та бізнес/медіа холдингом ekonomika+.

Більше 400 учасників марафону та PR-спільноти зібрав інноваційний простір UNIT.City. А ведучою заходу стала Дарія Кудімова, ведуча ранкового шоу «Прокидайся!» на телеканалі «Ми-Україна+». Марафон розпочався з панельної дискусії «Безпека та прозорість — як демаркувати кордони?» за участіОлени Семикіної, радниці Голови СБУ, Мар’яни Реви, директорки Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, Дар'ї Черкашиної, CEO Havas PR Ukraine та експертки зі стратегічних комунікацій, Сабіни Абляєвої, директорки з інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ «Укрзалізниця», Олександра «Терена» Будько, ветерана російсько-української війни, громадського діяча, письменника, ведучого тревел-шоу на YouTube «Відвал ніг або All інклюзив». Модерувала дискусію Тетяна Снопко, керівниця медіахолдингу Media Council.

Про те, як управляти репутацією, не створюючи загроз для бізнесу, розповіла Олена Дерев’янко, co-founder і партнер Агенції PR-Service, віцепрезидент Української PR-Ліги, д.е.н., професор.

Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA, розповіла про зміну позиціонування корпоративної соціальної відповідальності EVA і вплив війни на неї.

Дмитро Самолюк, Head of Digital, телеканали «Ми-Україна» та «Ми-Україна+» поділився думками про те, чому диджитальникам «до лампочки» пресрелізи, а також розповів, як за три копійки можна збільшити впізнаваність медіа.

Як допомогати ветеранам повернутись до цивільного життя на прикладі проєкту «Жити назустріч» розповіла Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media, розповіла про шлях до різноманіття та інклюзивності Starlight Media, про формування дружньої культури до ветеранів та ветеранок за допомогою розважальних шоу.

Де межа між соціально відповідальним PR та експлуатацією теми війни в комунікаціях обговорили у рамках панельної дискусії Катерина Приймак, очільниця руху Veteranka, громадська діячка, ветеранка, бойова медикиня, Соломія Буй, PR-директорка Superhumans, Олександр Педан, телеведучий, громадський діяч, співзасновник ГО JuniorS та pedan|buro,Катерина Шпачук, PR-менеджерка БФК Gulliver, Катерина Гуленок, керівниця PR-департаменту «Брокард-Україна», Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine.

Про фокус людини на комунікаціях великого бізнесу під час війни розповів Володимир Гайдаш, директор з комунікацій, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Він поділився лайфхаком про те, як зробити, щоб криворізькі борди про працевлаштування на завод потрапили на Financial Times.

Як Райф трансформує бренд роботодавця поділилася Анастасія Левко, керівниця з розвитку бренду роботодавця Райффайзен Банк.

Нателла Озова, СМО GoITeens, розповіла, як будувати PR в метавсесвіті на прикладі чотирьох IT-марафонів для дітей.

Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, Оксана Маличкович, співвласниця та керуюча партнерка агентства «ЕЛ.БІ.АЙ.» розповіли, чому «безпечні» KPI піарника мало відображають вплив на компанію.

Про досвід участі та суддівства на міжнародних фестивалях та конференціях, а також чому галузеві нагороди можна вважати soft-power розповіла Юлія Петрик, CEO та співзасновниця Calibrated.

Олександр Шевельов, який відповідає за стратегічні комунікації в ДТЕК, розповів про кейс «Битва за світло» та викликами, з якими стикнулась команда під час створення кампанії.

Секрети таємної кухні міжнародних конкурсів від бувалих та титулованих прозвучали на панельній дискусії з Костею Шнайдером, Chief Creative Director, Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic, Saatchi & Saatchi Ukraine, Дмитром Лютим, креативним директором агенції Bickerstaff.420, та Катериною Співаковою, директоркою з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel. Модерувала дискусію Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка агенції стратегічних комунікацій U Agency.

Олена Умеренко, керівниця департаменту соціальних проєктів Нової пошти, розповіла про організацію безбар'єрного марафону та про те, як привернути увагу до соціальної проблеми за допомогою спортивних заходів.

Ефективні PR-кампанії українських брендів у світі обговорили під час панельної дискусії Олена Плахова, директорка із управління репутацією та маркетингом групи компаній NOVA (Нова пошта), Віра Щербакова, Head of Comms at Ajax Systems, Артур Маліновський, Head of global PR&Communication «I'm Fine», Антон Єременко, Head of PR в Kachorovska, Марія Мороз, головна продюсерка художнього проєкту «I'm Fine» на Burning Man 2024.

На PR-марафоні також відбулося нагородження призерів конкурсу PR-кейсів. Дізнатися імена переможців можна тут.

