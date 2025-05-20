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20 травня 2025, 11:32

JPMorgan відкриє клієнтам доступ до купівлі біткоїна, комісії в мережі BTC досягли максимуму: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Комісії в мережі біткоїна досягли максимуму у 2025 році

Середня комісія за транзакцію в мережі біткоїна зросла до найвищого рівня у 2025 році — $2,40. Про це свідчать дані The Block.

Зазначається, що показник зріс на $1 з початку травня і «відображає збільшення попиту на блоковий простір», що часто супроводжує зростання ринкової активності.

За словами журналістів, підвищення комісій відбувається на тлі скорочення кількості щоденних транзакцій. Якщо 22 квітня їх було понад 507 000, то наразі показник зменшився на 35% — до 330 000 операцій, йдеться в заяві.

Крім того, обсяг так званої неліквідної пропозиції першої криптовалюти, що зберігається у неактивних гаманцях, досяг нового історичного максимуму.

У The Block зазначили, що це може призвести до зниження доступної пропозиції на ринку в разі посилення попиту.

«Зменшення кількості монет, доступних на біржах, означає, що зростання попиту може спричинити дефіцит пропозиції, що потенційно підштовхне ціну ще вище», — йдеться в заяві.

JPMorgan відкриє клієнтам доступ до купівлі біткоїна

Фінансовий гігант JPMorgan дозволить клієнтам інвестувати в біткоїн, однак не надаватиме послуг із його зберігання. Про це заявив CEO банку Джеймі Даймон, повідомляє CoinDesk.

Попри цей крок, Даймон не відмовився від критики першої криптовалюти. Він наголосив, що не є її прихильником і вважає біткоїн інструментом для незаконної діяльності.

«Ми говоримо про блокчейн уже 12−15 років. Ми витратили на це надто багато. Це не настільки важливо, як усі думають», — прокоментував він.

Читайте також: JPMorgan прогнозує більший потенціал зростання біткоїна порівняно із золотом у другій половині року

90% фінустанов вже інтегрують або планують інтегрувати стейблкоїни — Fireblocks

Більшість фінансових інституцій активно впроваджують стейблкоїни у свою діяльність — 90% опитаних уже використовують токени або планують їхню інтеграцію. Такі результати представила компанія Fireblocks.

У дослідженні взяли участь 295 керівників банків, платіжних сервісів, фінтех-компаній та інших фінансових структур. 49% вже впровадили підтримку стейблкоїнів, 23% проводять пілоти, ще 18% перебувають на етапі планування. Лише 10% не визначились щодо впровадження токенів.

Банки найчастіше застосовують стейблкоїни для збереження обсягів трансграничних транзакцій, не змінюючи існуючу інфраструктуру. Фінтех і платіжні компанії прагнуть підвищити маржинальність і прибутковість.

«Перегони стейблкоїнів стала необхідністю — попит з боку клієнтів зростає, а сценарії застосування стають дедалі зрілішими», — зазначили аналітики.

Серед переваг стейблкоїнів: легка інтеграція у фіатні процеси, підвищення конкурентоспроможності банків на тлі зростання фінтеху, а також зниження потреби в оборотному капіталі.

Регуляторні бар'єри зменшуються — лише 20% респондентів вважають відповідність нормам перешкодою, тоді як два роки тому таких було 80%. У Fireblocks пояснюють це зростанням прозорості, удосконаленими AML-підходами та чіткішою державною політикою.

Основні напрями інтеграції:

  • відновлення конкурентних позицій і підвищення клієнтської лояльності (58%);
  • прийом платежів (28%);
  • оптимізація ліквідності (12%);
  • розрахунки з торговцями (9%);
  • виставлення рахунків у B2B (9%).

Серед ключових переваг:

  • швидкість розрахунків (48%);
  • прозорість (36%);
  • покращення ліквідності та інтеграція з фінансовими потоками (по 33%);
  • посилення безпеки (31%);
  • зменшення транзакційних витрат (30%).

Strategy придбала 7 390 біткоїнів за $765 мільйонів

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) придбала додатково 7390 BTC на суму $764,9 млн у період з 12 по 18 травня 2025 року. Середня ціна одного біткоїна склала $103 498.

Згідно з поданими даними, купівля профінансована шляхом розміщення звичайних цінних паперів MSTR і привілейованих безстрокових акцій STRK.

Завдяки цьому придбанню загальні запаси Strategy досягли 576 230 BTC. На момент публікації матеріалу сукупна вартість цього обсягу активу перевищує $59 млрд. При цьому середня ціна купівлі одного біткоїна становить $69 726.

За словами співзасновника фірми Майкла Сейлора, компанія загалом витратила на інвестиції в першу криптовалюту $40,2 млрд. Таким чином нереалізований прибуток Strategy становить $18,8 млрд.

У рамках останнього розміщення фірма продала понад 1,7 млн акцій MSTR на $705,7 млн і 621 000 акцій STRK на $59,7 млн. Залишок невикористаних акцій оцінюють у понад $39 млрд. Ці дії є частиною плану компанії «42/42» із залучення $84 млрд для закупівлі біткоїна.

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Джерело: Мінфін
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