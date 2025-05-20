Відрубані пальці та інші тортури: Світ охоплює хвиля викрадень криптоінвесторів

Світ зіткнувся з новою тривожною тенденцією: жорстокими викраденнями, нападами та тортурами, метою яких є отримання викупу в криптовалюті. Криптоінвестори, бізнесмени та їх сім'ї опиняються тепер не лише під загрозою онлайн-шахрайства, а й реального фізичного насильства. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Напад у Парижі

Один з таких випадків нещодавно трапився у Парижі. Троє чоловіків у чорних масках накинулися на 34-річну жінку, батько якої керує французькою криптовалютною біржею Paymium.

Зловмисники намагалися силоміць затягнути жінку та її дитину до білого фургона, замаскованого під вантажівку доставки. Але її чоловік кинувся на нападників, поки сусід поспіхом відводив їхню дитину в безпечне місце.

Завдяки допомозі сусідів напад було зірвано, а зловмисники втекли. Хоча чоловік, який захищав свою сім'ю, отримав поранення голови.

Цей зухвалий напад став останнім у хвилі насильницьких викрадень по всьому світу, зокрема у США, спрямованих проти керівників криптовалютних бірж та їхніх сімей. Жертв били пістолетами, викрадали, а у двох випадках їм відрізали пальці. Мета злочинців — мільйони доларів викупу в криптовалюті.

Ці напади часто називають «нападами з використанням гайкових ключів», оскільки злодії часто використовують прості інструменти.

Довгий час основним ризиком для заможних власників криптовалют були хакерські атаки. Проте, щоб протистояти кіберзлочинцям, досвідчені криптоінвестори дедалі частіше переносили свої цифрові гаманці з мережі на фізичні пристрої.

«Багато хто просто ховає свою криптовалюту, як золото під матрац, щоб її ніхто не дістав. Але якщо ви публічна людина… тоді вже треба боятися фізичного нападу» — заявив співзасновник компанії з безпеки Casa Джеймсон Лопп.

Ці занепокоєння посилилися минулого тижня після того, як американська криптовалютна біржа Coinbase підтвердила витік даних користувачів, який призвів до крадіжки клієнтських коштів на десятки мільйонів доларів.

Coinbase повідомила про масштабну кібератаку, під час якої група злочинців підкупила співробітників закордонного кол-центру криптобіржі й отримала доступ до даних частини клієнтів. Біржа стверджує, що йдеться про менш ніж 1% від загальної кількості користувачів.

Мотивація злочинців

Ще один фактор, який мотивує злочинців — вартість криптовалют, яка значно зросла за останній рік. Так біткоїн за рік подорожчав на 54%, а це означає, що з'явилося багато нових «багатих мішеней».

За останні місяці у Франції сталося щонайменше п'ять викрадень, пов'язаних з криптовалютою, а за останній рік у світі було зареєстровано десятки інших випадків, повідомляють урядовці та фахівці у цьому секторі.

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Австралійський криптомільярдер ледве уникнув викрадення в Естонії минулого липня, відбившись від нападників, які видавали себе за малярів.

А в березні на криптоінфлюенсерку з Х'юстона було скоєно напад, перш ніж її чоловік вступив у перестрілку з грабіжниками, які вторглися до їхнього будинку посеред ночі, вимагаючи її ноутбук.

Деякі з цих нападів були досить незграбними, і злочинців швидко ловили. Проте є ознаки того, що організовані злочинні угруповання бачать у цьому великий потенціал для прибутку.

«Злочинці вивчають ситуацію, намагаючись з'ясувати, яка вигода у цих „нападах з гайковим ключем“ (тобто фізичних нападів)», — сказав Лопп.

У вересні чоловіка з Флориди засудили до 47 років позбавлення волі за керівництво угрупованням, яке здійснило серію вторгнень у будинки в кількох штатах у пошуках криптовалют.

Під час одного з нападів чоловік приставив револьвер до голови 76-річного чоловіка з Дарема, штат Північна Кароліна, і погрожував відрізати йому геніталії. Зрештою, жертва перерахувала нападнику криптовалюту на суму $150 000, якого пізніше зобов'язали виплатити жертвам понад $500 000 компенсації.

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У п'ятницю вранці міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо зібрав керівників криптокомпаній на зустріч, щоб представити нові заходи безпеки для цього сектору.

Ретайо заявив, що напад у вівторок схожий на інші нещодавні викрадення у Франції. Зазначається, що керівники злочинної групи завербували молодих злочинців за допомогою таких застосунків, як Telegram та Signal, а потім «дистанційно керували» ними для виконання свого плану.

Правоохоронці вважають, що ймовірно, ці справи пов’язані між собою.