«Вам лист від податкової»: Хакери атакують бухгалтерів українських підприємств

Команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що зловмисники розсилають електронні листи, які імітують повідомлення від Державної податкової служби України.

Зокрема, листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс, на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.

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«Описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування», — попереджають у Держспецзв’язку.

Зазначається, що у деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години.