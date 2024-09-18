Хакери отримали рекордну виплату у $75 мільйонів за вимагання

Хакери, які стоять за кібератакою на американську компанію Cencora, яка займається поширенням фармацевтичних препаратів, отримали загалом $75 млн, що є найбільшим відомим кібервимаганням. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами людей, обізнаних із цією справою, оплата за злом Cencora відбулася трьома частинами в біткоїнах у березні. При цьому спочатку зловмисники вимагали виплату у $150 млн. Компанія Cencora дізналася, що дані були викрадені з її систем у лютому 2024 року.

При цьому представники Cencora відмовилися коментувати цей інцидент. Вони заявили, що компанія не коментує чутки чи припущення.

Cencora, компанія з Коншохокена, штат Пенсільванія, має ринкову капіталізацію близько $46 млрд. Вона отримала $262 млрд доходу за останній фінансовий рік.

Повідомлення про викуп у розмірі $75 млн вперше з’явилися в липні, коли компанія з кібербезпеки Zscaler Inc. і аналітична компанія Chainalysis Inc. заявили, що хакерська група Dark Angels отримала величезний платіж. Правда тоді, не було відомо, хто став жертвою хакерів.

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Бретт Каллоу, керуючий директор FTI Consulting, компанії з консультаційних послуг із великою практикою кібербезпеки, сказав, що виплата $75 мільйонів раніше була «немислимою».

Найбільше відоме кібервимагання до цього становило $40 млн, яке у 2021 році виплатила страхова компанія CNA Financial Corp.