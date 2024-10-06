Telegram дозволив користувачам надсилати один одному «подарунки», повідомив засновник месенджера Павло Дуров. Вони виглядають як анімовані зображення, до яких можна додати повідомлення.
6 жовтня 2024, 16:30
Telegram дозволив користувачам надсилати один одному «подарунки»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Одержувач може додати «подарунок» у свій профіль або обміняти його на частину вартості в «зірках» (Telegram Stars, внутрішня валюта для оплати цифрових товарів). Дуров зазначив, що пізніше їх можна буде конвертувати в невзаємозамінні токени (NFT).
Telegram представив компаніям, додаткам та сайтам можливість надсилання кодів підтвердження через месенджер. Оплачувати їх можна через платформу Fragment, відправка коштуватиме $0,01 за користувача.
Серед інших оновлень, про які оголосив месенджер:
- поява нових категорій для скарг на контент, наприклад, «нелегальні товари», «особисті дані», «авторське право», «шахрайство чи спам» тощо;
- перероблений інтерфейс відеочатів на iOS:
- підтримка прямих трансляцій в режимі RTMP у програмі для Android (в iOS ця функція з'явилася в 2022 році).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі