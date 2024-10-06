Telegram дозволив користувачам надсилати один одному «подарунки», повідомив засновник месенджера Павло Дуров. Вони виглядають як анімовані зображення, до яких можна додати повідомлення.

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Що відомо

Одержувач може додати «подарунок» у свій профіль або обміняти його на частину вартості в «зірках» (Telegram Stars, внутрішня валюта для оплати цифрових товарів). Дуров зазначив, що пізніше їх можна буде конвертувати в невзаємозамінні токени (NFT).

Telegram представив компаніям, додаткам та сайтам можливість надсилання кодів підтвердження через месенджер. Оплачувати їх можна через платформу Fragment, відправка коштуватиме $0,01 за користувача.

Серед інших оновлень, про які оголосив месенджер: