На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про «постанову про стягнення коштів». Про це повідомляє пресслужба МВС України.
29 вересня 2024, 13:09
«Постанова про стягнення коштів»: Шахраї розсилають листи від імені суду
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Як діють зловмисники
- Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
- Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.
- Отримують віддалений доступ до пристрою.
Як захиститися від шахраїв
- Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
- Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
- Проігноруйте та видаліть такий лист.
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Джерело: Мінфін
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