Робота в «офісі»: названо найпопулярнішу шахрайську схему на ринку праці

Work.ua поділився кейсами, як розвиваються шахрайські схеми та розповів, як мінімізувати ризик натрапити на псевдороботодавців.

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Шахрайство на ринку праці еволюціонує, як вірус. Воно адаптується до нових умов, змінює свою форму, вдосконалює методи та засоби обману, стає нахабнішим й продовжує паразитувати з метою наживи. Якщо ще минулого року «офісні» вакансії прикривали посадами менеджерів з продажу, то зараз назви варіюються від рекрутера до помічника адміністратора тощо.

З серпня минулого року Work.ua оголосив про глобальне блокування «шлюбних агенцій» та стрімінгових майданчиків, а також криптошахраїв.

Найпопулярніша шахрайська схема

Якщо перелічені категорії афер уже зараз не становлять особливої загрози, то шахрайські «офіси», з початком повномасштабної війни ще дужче активувалися та заполонили ринок. Суть такої афери полягає у виманюванні коштів телефоном з банківських рахунків та кредитних карток.

Найчастіше «офісні» шахраї прикриваються посадами:

менеджер з продажу,

менеджер по роботі з клієнтами,

менеджер з обслуговування тощо.

До роботи рекрутери так званих «офісів» зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають — активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти.

Перевірка та блокування аферистів

Переважна більшість блокувань, яку здійснюють модератори сайту, пов’язана саме з «офісами». За 2023 рік кількість облікових записів, яку заблокували модератори сайту, становить 35 459. Загалом щомісяця відділ перевіряє понад 20 000 облікових записів.

Мапа еволюції шахраїв

Кожна компанія після реєстрації на Work.ua проходить перевірку: відділ модерації переглядає новостворений обліковий запис, та часто саме на цьому етапі відбувається блокування. Компанія може надати свої документи, щоб підтвердити дійсність. Перше, з чого починали шахраї, це надсилали чужі документи, завантажені з інтернету, щоб запобігти миттєвому блокуванню.

Далі стали додавати документи реальних ФОПів чи ТОВ. Шахраї домовлялись з ними (найімовірніше за гроші), і коли модератори телефонували власникам документів, ті підтверджували, що реєструвались і дійсно шукають персонал. Так модератори Work.ua перестали покладатися на дзвінки й почали більше приділяти уваги сайтам компаній.

Потім шахраї почали нашвидкуруч створювати сайти, де не працювала половина розділів, а сторінки були заповнені дуже примітивно.

Коли фальшиві сайти не спрацювали, аферисти користувалися вебсторінками перевірених реальних компаній та профілями в інстаграм з купою підписників, які викликали довіру. Як і в другому пункті, ті, хто ділився з шахраями своїми сайтами та профілями в соцмережах, підтверджували, що це вони реєструються та шукають персонал. Але не менш ніж на факти, модератори також покладаються на власне «відчуття» і все одно знаходили та знаходимо інші докази, що компанія — шахрай.

Коли аферистам стало зовсім скрутно працювати вдень, деякі з них «пішли в ніч». Поки модератори не працювали, вони намагалися скористатися базою. Але на ранок махлярів одразу блокували. Тепер у Work.ua знайшли технічне рішення і цей шлях також перекрито.

Тоді вони стали підіймати свої старі облікові записи або також домовлялися з власниками перевірених компаній, які роками з нами співпрацювали. Отримуючи доступ до облікового, шахраї починали там «робити свої справи».

Але ця схема також викрита, і модератори сайту розпізнають аферистів у будь-якому обліковому записі.

Як мінімізувати ризик натрапити на шахрайський «офіс»