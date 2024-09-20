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20 вересня 2024, 16:09

Заборона Telegram для держслужбовців не стосується особистих пристроїв — голова ЦПД

Заборона використання Telegram у державних та військових органах стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів. Про це повідомив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Заборона використання Telegram у державних та військових органах стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів.
Фото: pixabay.com

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«Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах», — повідомив він.

Коваленко уточнив, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе ризики. Рішення стосується лише листування і пересилання документів через месенджер.

«Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів», — зазначив керівник Центру протидії дезінформації.

Також це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням і іншим відомствам вести офіційні сторінки в Telegram.

Нагадаємо

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram становить загрозу національній безпеці України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Трилітровий Лох
Трилітровий Лох
20 вересня 2024, 16:12
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Господи, а можуть ці дурні покращити життя людей, а не видати чергову заборону, обтяження якесь, або підвищення податків? Стандарти європейські - зарплати українські.

Чим дурнішу заборону вони впроваджують, тим більше людей її ігнорує просто.
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