Заборона Telegram для держслужбовців не стосується особистих пристроїв — голова ЦПД

Заборона використання Telegram у державних та військових органах стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів. Про це повідомив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

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«Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах», — повідомив він.

Коваленко уточнив, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе ризики. Рішення стосується лише листування і пересилання документів через месенджер.

«Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів», — зазначив керівник Центру протидії дезінформації.

Також це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням і іншим відомствам вести офіційні сторінки в Telegram.

Нагадаємо

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram становить загрозу національній безпеці України.