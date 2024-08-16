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16 серпня 2024, 19:36

Хакери з КНДР з підробними документами влаштувались у криптокомпанію й обікрали її на $1,3 млн

Цифровий детектив ZachXBT розповів, що виявив низку криптопроєктів, які цьогоріч наймали розробників, пов’язаних з Північною Кореєю, а також поділився конкретним прикладом. Про це пише FinTechInsider.

Цифровий детектив ZachXBT розповів, що виявив низку криптопроєктів, які цьогоріч наймали розробників, пов’язаних з Північною Кореєю, а також поділився конкретним прикладом.

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Як повідомляє ZachXBT, команда неназваного криптопроєкту звернулася за допомогою до дослідника після інциденту, через який команда втратила $1,3 млн через шкідливий код, впроваджений розробниками з КНДР. Виявилося, що команда несвідомо найняла кількох IT-працівників з Північної Кореї, які використовували фальшиві документи.

Дослідник виявив понад 25 криптопроєктів, які з червня 2024 року наймали розробників, пов’язаних з КНДР. За останній місяць ці розробники отримали близько $375 тис платежів. За оцінками ZachXBT, з липня 2023 по 2024 рік з платежами північнокорейським IT-працівникам можна пов’язати близько $5,5 млн.

ZachXBT виявив кілька ознак, за якими можна розпізнати північнокорейських IT-працівників. Часто вони рекомендують один одного на посади, мають гарні резюме та активність на GitHub, але іноді брешуть про історію роботи. Зазвичай вони погоджуються на KYC-перевірку, але подають фальшиві посвідчення особи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Tido oss
Tido oss
16 серпня 2024, 19:39
#
У нас в Борисполе тцкашная морда зарабатовала на ухилянтах лям доларов в месяц
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